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Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, camını kırıp girdiği minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

05.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:48 Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, camını kırıp girdiği minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 günü merkez ilçesinde park halindeki bir minibüsten meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Şehitkamil, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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