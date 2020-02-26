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Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar

Osmaniye'de mobil istasyona çevrilen minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

26.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:58Minibüsü mobil kaçak akaryakıt istasyonu yapmışlar
'de mobil istasyona çevrilen minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, kamyonet tipli kapalı kasa araç içerisinde 3 adet 1000'er litrelik plastik tanker içerisinde 3 bin litre karışım akaryakıt ve bu akaryakıtı aktarmada kullanılan pompa düzeneği ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak akaryakıta ve minibüse el konuldu. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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