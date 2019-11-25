Haberler » Güncel » Minibüsün altında 1 kilometre sürüklenen yaşlı adam öldü - Haber

Minibüsün altında 1 kilometre sürüklenen yaşlı adam öldü

BURSA'da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

25.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:44Minibüsün altında 1 kilometre sürüklenen yaşlı adam öldü

BURSA'da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Kaza dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi kavşağında meydana geldi. Heykel'den Ankara Yolu yönüne giden Suriye vatandaşı Ahmad K., yönetimindeki 16 AAG 064 plakalı minibüsle Gökdere kavşağına geldiğinde Ferhat Sultansu'ya çarptı. Sultansu, aracın altında sürüklenmeye başladı. Sürücünün yoluna devam ettiğini gören arkasındaki otomobilin sürücüsü, selektör yaparak minibüsü durdurmaya çalıştı. Ahmad K.'nin durmaması üzerine yaklaşık 1 kilometre sonra minibüsün önünü kesen otomobil sürücü, onu uyardı. Bunun üzerine Ferhat Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla minibüsün altında sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultansu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün minibüsün önünü kesmesi, Ferhat Sultansu'nun minibüsün altından çıkarılarak ambulansa alınması ve Ahmad K.'nin minibüsüyle olay yerinden kaçması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultansu'nun aracın altından çıkarılmasından sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmad K., polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Ahmad K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Gökdere, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:42 Hindistan'da 1500 Dalit kast sistemi sebebiyle Budist oldu
11:42 Adalet Bakanı Gül: "Bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi...
11:42 Kırklareli'nden kısa kısa
11:41 Polis Akademisi Başkanı Çolak: "5 yılda emniyet teşkilatı yeniden ayağa kalktı"
11:40 Adalet Bakanı Gül: "(Kadına şiddet) Bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları...
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:47 Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:38 "Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
25.11.2019 11:43:36