Haberler » 3. Sayfa » Minibüsün altında kalan kadın yaralandı - Haberler

Minibüsün altında kalan kadın yaralandı

Adıyaman'da, geri geri giden minibüsün altında kalan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

09.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:38Minibüsün altında kalan kadın yaralandı
'da, geri geri giden minibüsün altında kalan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hayriye Kılınç'a, geri geri giden sürücüsü öğrenilemeyen 02 HKH 122 plakalı minibüsün altında kaldı. Yaralanan Kılınç için olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüs altından çıkarılan Kılınç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:41  Alev topuna dönen eve hortumlu müdahale - Haberler
16:40  İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
16:37  Escobar'a özenen Ukraynalı sigara kaçakçılarına operasyon - Haberler
16:36  Türkiye'nin yabancı topraklarda askeri varlığı ne? Hangi ülkelerde üs bulunduruyor? - Haberler
16:33  Papa'dan ABD ve İran'a sağduyu çağrısı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
15:21  Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu - Haberler
15:19  Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak - Haberler
15:08  İran, ABD üslerinin vurulduğu füzelerin hazırlanma anına ilişkin video paylaştı - Haberler
14:56  Girdiği restoranda yemek pişirdi, uyudu ve restoranı soyup kaçtı - Haberler
9.01.2020 16:53:22