17.06.2019 19:35
Haberler»Güncel » Haber

Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Karabük'te yolda yürürken yağmurdan kaçmak isteyen kadın, arkadaşının müdahalesiyle minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu.

Karabük'te yolda yürürken yağmurdan kaçmak isteyen kadın, arkadaşının müdahalesiyle minibüsün altına kalmaktan son anda kurtuldu.
Bayır Mahalle Menderes Caddesinde 2 arkadaşıyla yürüyen kadın, aniden bastıran yağmurdan kaçmak istedi.
Bu sırada arkasından gelen minibüsü fark etmeyen kadın, arkadaşının ani refleksiyle aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Olayı şokunu bir süre atlatamayan 3 arkadaş, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar ise yakınlardaki bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Menderes, Karabük, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:03 Pendik'te kız arkadaşını öldürüp intihar eden kişi kamerada
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mursi" paylaşımı
20:01 Sındırgı'da dereler taştı, bodrum katları su bastı
20:01 "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve...
20:00 SAMSUN Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü
19:59 Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı cankurtaran kurtardı
19:59 Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.