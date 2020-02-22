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Minibüsün bagajında 8 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan minibüsün bagaj kısmında, kamyon pistonlarına gizlenmiş 8 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçildi.

22.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:11Minibüsün bagajında 8 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirildi

HAKKARİ'nin ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan minibüsün bagaj kısmında, kamyon pistonlarına gizlenmiş 8 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları bir minibüste, narkotik köpeği Pars ile yaptığı aramada, aracın bagaj kısmında bulunan çuvallarda kamyon pistonları içerisine gizlenmiş 8 kilo 200 gram afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Yüksekova, Hakkari, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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