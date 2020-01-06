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Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı.

06.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:00 Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün öğlenden sonra, Elazığ- Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UGT 35 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 



Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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