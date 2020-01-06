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Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada

Minibüsün bariyerlere çarpma anı kameradaElazığ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı.

06.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:46
Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada
'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaza, dün öğlenden sonra, Elazığ- Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UGT 35 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaza anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada

Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


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