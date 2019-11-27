Haberler » 3. Sayfa » Minibüsün çarpmasıyla motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada - Haber

Minibüsün çarpmasıyla motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

Minibüsün çarpmasıyla motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada Bir anda direksiyon kıran sürücü motosikletliyi canından ediyorduİSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halinde olan minibüs sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca yanından geçen motosikletliye çarptı.

27.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:41
Minibüsün çarpmasıyla motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada
Bir anda direksiyon kıran sürücü motosikletliyi canından ediyordu
İSTANBUL - 'de seyir halinde olan minibüs sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca yanından geçen motosikletliye çarptı. Minibüsün altında kalmaktan şans eseri kurtulan motosikletli, metrelerce sürüklendi. Sürüklenen motosiklet kaldırıma çarparak dururken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe'de geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, yol üzerinde seyir halinde olan minibüs sürücüsü yanında geçen motosikletliyi fark etmeyerek bir anda direksiyonu kırdı. Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yere düşerek metrelerce sürüklenip kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekiler hemen motosikletlinin yardımına koştu. Bacağı motosikletin altında kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. Ardından, kendisine çarpan minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Minibüsün çarptığı motosikletlinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Olaya tanık olan esnaf, "Burada araç kendi şeridinden çıkıp motora vurdu. Motorcu yuvarlandı. Ayağı motorun altında kaldı. Çocuğun ayağında ve aracında sıkıntı var. Onun haricinde bir sıkıntı yok" dedi.
Dikkatsiz sürücünün motosikletliye çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca yanında geçen motosikletliye çarpıyor. Motosikletli yerde metrelerce sürüklenip kaldırıma çarparak durabiliyor.
Minibüsün çarpmasıyla motosikletlinin metrelerce sürüklendiği anlar kamerada

Motosiklet, Sancaktepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:11 Polisin dikkati faciayı önledi...O anlar kamerada
11:10 Bağdat'ta sevinç kutlamasında 4 yaralı
11:07 Bolu'da, uyuşturucu operasyonda 21 kilo eroin yakalandı
11:06 Organize suç örgütü 'Sarallar' ın lideri Burhanettin Saral ve 19 adamı gözaltına alındı
11:03 Göçmen sağlık merkezini soydular
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
07:00 İş insanı Bernard Arnault Tiffany'yi satın aldı, dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı
27.11.2019 11:16:50