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Minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

23.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:19

'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhacıköy ilçesi alt geçit mevkisinde, İstanbul'dan Ordu'ya gittiği öğrenilen ve sürücüsü belirlemeyen 34 PYG 86 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında durdu.

Araçtan inip yolun karşısına geçmeye çalışan Uğur (40) ve İlkay Palavan'a (38), Nevzat B'nin kullandığı 05 M 5007 plakalı minibüs çarptı.

Çıldır ve Palavan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, hafif ticari araca ait ön plaka olay yerine yaklaşık 200 metre geride bulundu. Çıldır ve Palavan'ın aracı park ettikten sonra düşen plakayı aramaya çıktığı tahmin ediliyor.

Minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

Çıldır, Amasya, Güncel

Kaynak: AA


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