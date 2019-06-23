23.06.2019 15:56
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Minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü

Minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te 9 yaşındaki Gülçin Aslan, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
GAZİANTEP - Gaziantep 'te 9 yaşındaki Gülçin Aslan, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Barak Mahallesi'nde dün ikindi vakitlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü sınıf öğrencisi Gülçin Aslan'a, yolun karşısına geçtiği sırada Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Aslan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Aslan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.
Aslan'ın ölümüne yol açan minibüs şoförü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.Minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk öldü
Kaynak: İHA
Gaziantep , 3. Sayfa

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