Minibüsün çarptığı at telef oldu

Minibüsün çarptığı at telef olduAYDIN - Aydın 'ın Efeler ilçesi İmamköy kavşağında meydana gelen kazada, şehirlerarası yolcu minibüsünün çarptığı at telef oldu. Kaza, saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efeler'den Nazilli istikametine gitmekte olan Hüseyin K. yönetimindeki 09 M 1887 plakalı şehirlerarası yolcu minibüsü, Aydın- Denizli karayolu İmamköy kavşağında bir anda yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan at, olay yerinde telef oldu. Yolcu minibüsünde bulunan yolcular ise kaza sonrası büyük panik yaşarken olay yerine polis ve belediye ekipleri çağrıldı.Yol üzerinde trafiğin kontrol altına alınmasının ardından telef olan at belediye görevlileri tarafından yol kenarındaki boş araziye çekildi. Kazayı maddi hasarla atlatan yolcu minibüsü ise daha sonra Nazilli'ye doğru hareket etti.