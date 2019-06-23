23.06.2019 13:26
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Minibüsün çarptığı çocuk öldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı işçi minibüsü, Ünaldı Mahallesi 16 Nolu Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülçin Aslan'a (9) çarptı.
Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gülçin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı işçi minibüsü, Ünaldı Mahallesi 16 Nolu Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülçin Aslan'a (9) çarptı.
Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gülçin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Minibüsün çarptığı çocuk öldü
Kaynak: AA
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