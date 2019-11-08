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Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

08.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:46 Minibüsün çarptığı kadın öldü, polis vatandaşları uzaklaştırdı

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çevrede oluşan kalabalığı polis, "Burada seyircilik yapmaya gerek yok" diye uyarıp, uzaklaştırdı.

?Kaza, saat 15.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. M.İ.'nin kullandığı 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz tespit edilemeyen kadına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından bölgeye yakın halk pazarından çıkanların birçoğu, olay yerinde sağlık görevlilerini ve polis ekiplerini izledi.  ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, yol kenarında kalabalık oluştu. Bu sırada polis memurlarından biri çevredekilere "Burada seyircilik yapmaya gerek yok" diyerek uyarıda bulundu. Uyarı üzerine, kalabalık dağıldı. 

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni,  Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü M.İ., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 



Karabük, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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