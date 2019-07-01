01.07.2019 11:48
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Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

ATAŞEHİR'de önündeki halk otobüsünü sollayan özel bir şirkete ait minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

ATAŞEHİR'de önündeki halk otobüsünü sollayan özel bir şirkete ait Minibüs , karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza  saat 09.30 sıralarında  İçerenöy Mahallesi'nde Karslı Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi.  İddialara göre,  34 RC 7860 plakalı minibüsün sürücüsü Salih K.  arkasında durduğu  yolcu indiren halk otobüsünün hareketini beklemeyerek sollama yaptı. Minibüs, otobüsü geçip, sağ şeride geçeceği sırada ise karşıdan karşıya geçmekte olan Yasemin Korkmaz'a çarptı.  Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla yerde yatan kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı kadın Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı gören bir kişi  "Kadın  karşıya geçerken, ters şeritten geçen aracın altında kaldı. Herhalde omzunda ya da kolunda kırıklar var." dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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