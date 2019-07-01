01.07.2019 12:26
Haberler » Güncel » Haber

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI

Ataşehir'de önündeki halk otobüsünü sollayan özel bir şirkete ait minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Ataşehir 'de önündeki halk otobüsünü sollayan özel bir şirkete ait minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 09.30 sıralarında İçerenöy Mahallesi'nde Karslı Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 RC 7860 plakalı minibüsün sürücüsü Salih K. arkasında durduğu yolcu indiren halk otobüsünün hareketini beklemeyerek sollama yaptı. Minibüs, otobüsü geçip, sağ şeride geçeceği sırada ise karşıdan karşıya geçmekte olan Yasemin Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla yerde yatan kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı kadın Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı gören bir kişi "Kadın karşıya geçerken, ters şeritten geçen aracın altında kaldı. Herhalde omzunda ya da kolunda kırıklar var." dedi.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Ataşehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52 Ayvalık'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı heyecanı
13:52 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti
13:52 Polatlı OSB'ye 27 milyon TL'lik dev yatırım
13:52 BURSA Emir Sultan'a otopark yapılacak
13:51 Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor
13:51 Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırıda İran'ı suçladı
13:51 Karabük'te araç yangını