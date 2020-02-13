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Minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Zonguldak'ta yolcu minibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

13.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:07Minibüsün çarptığı kadın yaralandı
'ta yolcu minibüsü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karşıyaka Terminal çıkışında meydana geldi. İddialara göre, 67 LM 776 plakalı yolcu minibüsü sürücüsü Burak A., caddeye geçiş sırasında yolun karşısına geçmekte olan Şehriban D.'ye (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla yerde yatan kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı kadın Şehriban D. Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı gören bir kişi, "Kadın karşıya geçerken, terminal içinden çıkan minibüsün altında kaldı. Kadının sağlık durumu iyi olduğunu gördük" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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