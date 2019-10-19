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Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada

Minibüsün çarptığı köpek öldü.

19.10.2019 20:32
Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada
Elbistan'da yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe minibüs çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden ayrıldı.
Kaza, Elbistan ilçesi Kümbet mahallesinde meydana geldi. Hacı Esat Efendi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe seyir halindeki bir minibüs çarptı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü yoluna devam ederken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine hayvan barınağına götürülen köpek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri köpeğe çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.
Minibüsün çarptığı köpek öldü...O anlar kamerada

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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