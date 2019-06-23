23.06.2019 12:24
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Minibüsün çarptığı küçük kız çocuğu hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı küçük kız çocuğu hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğuna minibüs çarptı.

Gaziantep 'te yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğuna minibüs çarptı. Kaza sonucu 9 yaşındaki küçük çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde dün ikindi saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 4. sınıf öğrencisi Gülçin Aslan'a, yolun karşısında geçtiği sırada Hacı D. idaresindeki 27 S 3335 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aslan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlanan Aslan'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

Aslan'ın ölümüne yol açan minibüs şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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