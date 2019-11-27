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Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi

Sancaktepe'de seyir halinde olan minibüs sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca yanından geçen motosikletliye çarptı.

27.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:51
'de seyir halinde olan minibüs sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca yanından geçen motosikletliye çarptı. Minibüsün altında kalmaktan şans eseri kurtulan motosikletli, metrelerce sürüklendi. Sürüklenen motosiklet kaldırıma çarparak dururken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sancaktepe'de geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, yol üzerinde seyir halinde olan minibüs sürücüsü yanından geçen motosikletliyi fark etmeyerek bir anda direksiyonu kırdı. Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yere düşerek metrelerce sürüklenip kaldırıma çarparak durabildi. Çevredekiler hemen motosikletlinin yardımına koştu. Bacağı motosikletin altında kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı. Ardından, kendisine çarpan minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Minibüsün çarptığı motosikletlinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Olaya tanık olan esnaf, "Burada araç kendi şeridinden çıkıp motora vurdu. Motorcu yuvarlandı. Ayağı motorun altında kaldı. Çocuğun ayağında ve aracında sıkıntı var. Onun haricinde bir sıkıntı yok" dedi.
Dikkatsiz sürücünün motosikletliye çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca yanında geçen motosikletliye çarpıyor. Motosikletli yerde metrelerce sürüklenip kaldırıma çarparak durabiliyor.
(Halit Arslan/İHA)
Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi

Motosiklet, Sancaktepe, Güncel

Kaynak: İHA


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