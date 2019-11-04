Haberler » Güncel » Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı polis otomobili takla attı.

04.11.2019 07:30
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı polis otomobili takla attı. Kazada, 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak ilçesi yönüne giden Cüneyt Y. idaresindeki 66 PE 540 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde seyreden Yılmaz A. kontrolündeki resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yılmaz A.?nın kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak yan yattı. Kazada, polis memurları Yılmaz A. ve Cemal S. ile minibüsteki Cüneyt Y. ve Engin A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis aracında sıkışan 2 memuru, meslektaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından bulvarda trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
09:03 'Beyoğlu Antika Festivali' kapanışı gerçekleşti
09:08 Çanakkale gökçeada ya feribot seferleri iptal edildi
09:06 PKK'nın sözde "Metina alan sorumlusu" Müsluh İke etkisiz hale getirildi
08:58 Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' öldürüldü
08:34 Ünlü fast-food zincirinin CEO'su çalışanıyla ilişki yaşadığı için işten atıldı
08:28 Son Dakika: Mardin Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı
08:18 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yayaları bıçaklayan şoförün sabıka kaydı ortaya çıktı
08:03 Amerika petrolü bırakmıyor! Askerler petrol sahaları yakınında devriyede görüntülendi
00:05 Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
23:33 Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz
4.11.2019 09:09:49