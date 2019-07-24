Haberler» Güncel» Haber

Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

24.07.2019 15:16 Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Server Yüksel (59) idaresindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Abdalağa Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Dakkalı'ya (20) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Dakkalı'ya ilk müdahaleyi, yoldan geçen kadın doktor yaptı.
Yaralı daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde bir süre refüjde oturan Dakkalı'nın yola adım attığı anda minibüsün çarpması ve yaklaşık 10 metre savrulması yer alıyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
15:16   Başkan Çelik TDBB yönetim kurulu toplantısında
15:16   Tatvan belediyesi yaz şenlikleri başlıyor
15:16   Büyükelçiler Sagalassos Antik Kenti'ni gezdi
15:16   Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
15:15   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey'i kabul etti
15:15   İran'dan İngiltere ve ABD'ye uyarı
15:15   Ehliyetine el konulan alkollü sürücü sitem etti