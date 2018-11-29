Minibüsün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Malatya
'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Özsan Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. yönetimindeki 44 PV 414 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Yılmaz'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Yılmaz ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetin Yılmaz (47) kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA
Çetin Yılmaz ,Malatya
29 Kasım 2018 Perşembe 00:24