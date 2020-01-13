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Minibüsün gizli bölmesinden kaçak sigara çıktı

Adana'da durdurulan minibüsün gizli bölmesinde 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

13.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:28
'da durdurulan minibüsün gizli bölmesinde 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir minibüsle kente kaçak ürün getirileceğini belirledi.
Polis, minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park alanındaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, kabin bölümündeki dolaplarda oluşturulmuş gizli bölmelerde gümrük kaçağı 4 bin 590 paket sigara buldu.
Bunun üzerine, şüpheliler M.Y. ve F.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Minibüsün gizli bölmesinden kaçak sigara çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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