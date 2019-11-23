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Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı

Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada.

23.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:05
Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı
KAYSERİ - 'nin ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı girişinde meydana geldi. H.S. idaresindeki 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Minibüsün kanala düştüğü kaza kamerada..3 yaralı

Yahyalı, Kayseri, Yerköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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