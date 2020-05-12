Minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

12.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:48

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Recep Kadir T. yönetimindeki 10 N 3867 plakalı minibüs, Yenimahalle Işıklı Kavşağı'nda Taner Y. idaresindeki 34 LL 3316 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek bir evin bahçesine düştü, minibüs ise refüje çarparak devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Recep Kadir T. ile yanında yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

Bahçeye düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü Taner Y. ile minibüsteki Nazmi G. ve Tevhide A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu Çanakkale-İzmir Kara yolunun İzmir istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçların çekilmesi ve kaza yerinin belediye temizlik işlerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Otomobilin devrildiği bahçeli evin sahibi Şeriife Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yemek hazırlıyordum bir anda büyük bir gürültü duydum. Ev yıkılıyor zannettim. Dışarı çıktım baktım ki kaza meydana gelmiş. Bu kavşakta birkaç gün önce sahur vakti de yaralamalı bir kaza meydana gelmişti. Burada sık sık kazalar oluyor yetkililerden bir çare istiyoruz." dedi.

Minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Edremit, Güncel, Haber

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