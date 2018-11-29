Minibüsün Radyatörünü Çalıp 90 TL'ye Sattı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:38



29 Kasım 2018 Perşembe 11:38

Antalya Manavgat'nın ilçesinde park halindeki aracın radyatörünü çalıp 90 TL'ye satan şahıs yakalandı.Manavgat'ta bir iş yerinin yanında park halindeki aracın radyatörünün çalınmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerde araçta parmak izi tespit edilen A.Ö. yakalandı. A.Ö. ifadesinde 1 ay önce sanayi sitesinde kaportacı olarak çalıştığını ve adının M.C.Y. olduğu belirlenen şahısla tanıştığını, 1 hafta önce gece buluştuktan sonra M.C.Y.'nin çalıştığı iş yerinin yanında park halindeki aracın radyatörünü birlikte söktüklerini, ertesi gün 90 TL karşılığında sanayide bulunan bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.A.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda Asayiş Ekipleri tarafından yakalanan M.C.Y. ifadesinde, sanayi sitesinde bir iş yerinde kalfa olarak çalıştığını, A.Ö. isimli şahsı tanımadığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylediRadyatörü satın alan hurdacı hakkında hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan işlem yapılırken, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden A.Ö. tutuklandı. - ANTALYA