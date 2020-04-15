Minibüsün tabanında kaçak sigara bulundu
Van'ın Tuşba ilçesinde minibüsün tabanına gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
15.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:46
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Erciş kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Aramada, minibüsün tabanına yapılan damperli düzenekle zulalanmış 5 bin 900 paket gümrük kaçağı bulundu.
Gözaltına alınan sürücü İ.G. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA