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Minibüsün tabanında kaçak sigara bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde minibüsün tabanına gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

15.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:46
Van 'ın Tuşba ilçesinde minibüsün tabanına gizlenmiş 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Erciş kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Aramada, minibüsün tabanına yapılan damperli düzenekle zulalanmış 5 bin 900 paket gümrük kaçağı bulundu.
Gözaltına alınan sürücü İ.G. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Minibüsün tabanında kaçak sigara bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Tuşba, Van, Güncel
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