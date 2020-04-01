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Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında

Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasındaÇANAKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attıktan sonra refüjde ters döndü.

01.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:57
Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında
ÇANAKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attıktan sonra refüjde ters döndü. Kaza anı, mobese kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Çanakkale- İzmir yolu Beldemiz kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüs, kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra refüjde ters döndü. Kaza anı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün mobese kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet tarafından kaza görüntüsü paylaşılarak, sürücü ve yayalara trafikte dikkat etmeleri ve kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Güncel

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Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında
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