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Minibüsün tavan ve tabanında gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:26Minibüsün tavan ve tabanında gizlenmiş gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
'un Tekkeköy ilçesinde plakalı minibüste 3 bin 196 paket gümrük kaçağı sigara ve 78 şişe kaçak içki ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir minibüsü durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, taban ve tavan kısmına zulalanmış 3 bin 196 paket kaçak sigara ve 78 şişe kaçak içki buldu.
Ekipler, minibüste bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Gürcistan, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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