Haberler » Güncel » Minibüsün tavanında 40 kilo 325 gram eroin bulundu - Haber

Minibüsün tavanında 40 kilo 325 gram eroin bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünde 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

22.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:22
'ın ilçesinde yolcu minibüsünde 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.A. yönetimindeki 30 AB 530 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu.
Narkotik köpeği "Oscar"nın da kullanıldığı aramada minibüsün tavanına gizlenmiş 80 pakette 40 kilo 325 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan Ş.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Minibüsün tavanında 40 kilo 325 gram eroin bulundu

Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:23   "Kybele" çikolatasının uluslararası pazara sunulması hedefleniyor - Haber
13:22   Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı - Haber
13:21   İstanbul bahçelievler'de cinayet... karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu - Haber
13:20   Eşini bıçakla öldürdü, polise teslim oldu - Haber
13:17   Malatya'nın Gastronomi ve Turizmini kalkındırma çabaları - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 13:31:36