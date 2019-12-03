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Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk

Siirt'te bir grup gencin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

03.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:23Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk
'te bir grup gencin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Siirt karayolunda seyir halinde olan bir minibüsün akıllara durgunluk veren yolcu taşıma sistemi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Minibüsün üzerinde bulunan port bagaja oturarak seyahat eden gençler yürekleri ağızlara getirdi. Minibüs şoförünün ve yolcuların duyarsız davranışı, diğer sürücülerin de tepkisine yol açtı. Gençlerin minibüs üzerindeki yolculuğu başka bir sürücü tarafından an be an kaydedildi. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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