Haberler» Güncel» Haber

Minibüsün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı.

24.07.2019 16:50 Minibüsün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Vedat Dakkalı, ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Server Yüksel yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vedat Dakkalı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Dakkalı'ya ilk müdahaleyi bu sırada tesadüfen yoldan geçen kadın doktor yaptı. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Dakkalı acil serviste tedaviye alındı.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
18:11   Belediyeden çöp konteynır yangını açıklaması
18:10   Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü
18:10   Malezya Başbakanı Muhammed Türkiye'ye gelecek
18:10   Trump'ın Keşmir önerisine Pakistan ve Hindistan'dan farklı tepkiler
18:09   Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi - Vatandaşlar kararı değerlendirdi
18:07   Özbekistan, DTÖ'ye üyelik için başvurdu
18:05   O caniler gözaltına alındı