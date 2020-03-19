Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı - Güncel

Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı

VAN'da, şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:57
Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı

VAN'da, şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları kapsamında dün Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurularak, arama yapıldı. Minibüste yapılan detaylı aramada kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi. Tıbbi maskelerle ilgili araç sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Van Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Güncel
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Güncel
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Güncel
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading