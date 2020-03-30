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Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu

DENİZLİ'de minibüs şoförü Mustafa Sarıkaya (30), müşterilerini koronavirüse karşı korumak için aracına dezenfektan cihazı yerleştirdi.

30.03.2020 07:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:59
Minibüsüne koronavirüse karşı dezenfektan koydu

DENİZLİ'de minibüs şoförü Mustafa Sarıkaya (30), müşterilerini koronavirüse karşı korumak için aracına dezenfektan cihazı yerleştirdi. Minibüsünü maske ve eldiven takarak kullanan Sarıkaya, salgının aracında yayılmaması için bu şekilde önlem aldığını, şu ana kadar yaklaşık 15 litre dezenfektan kullandığını söyledi.

Cankurtaran Mahallesi ile kent merkezi arasında minibüs şoförlüğü yapan Mustafa Sarıkaya, koronavirüs salgınına karşı müşterilerinin sağlığı için aracına dezenfektan cihazı yerleştirdi. Minibüsüne binen yolculardan önce ücreti alan Sarıkaya, daha sonra onlardan dezenfektan kullanmalarını istiyor.

Sarıkaya, koronavirüs nedeniyle hijyene önem verdiğini, günde 3 kez aracını silip temizlediğini kaydetti. Yolcuların sağlığı için aracına dezenfektan yerleştirdiğini ifade eden Sarıkaya, "Şimdiye kadar müşterilerimiz sayesinde evimize ekmek götürdüm. Ben de böyle bir önlem almak istedim. Para üstü alpı verirken hastalık bulaşabilir. Müşterilerimiz çok memnun kaldı, çok teşekkür aldım. Şu zamana kadar yaklaşık 15 litre dezenfektan kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim. Salgın karşısında tedbirli davranmamız gerekiyor. Belki mazot parasına çalışıyoruz ama olsun. Mecburen dolmuş kullanmak zorunda olan, işe gitmesi gereken insanlar var. Onlara bir nebze de hijyen konusunda yardımcı olabilirsem ne mutlu bana" dedi.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Yolculardan Halil Sürek, "Bütün minibüslerde bu uygulamanın hayata geçmesi gerekiyor. Korunmak için dezenfektanlar çok önemli. Bu örnek olmalı. Kaptana bu hizmeti için yaptığı için teşekkür ederim" dedi.

Bir diğer yolcu Adem Yılmaz ise, "Dolmuşa bindiğimde temiz bir ortamla karşılaştım. Para verdikten sonra dezenfektan kullandım. İçim rahat bir şekilde minibüse bindim. Salgın karşısında gösterilen hassasiyet beni mutlu etti" diye konuştu.

'HER TOPLU TAŞIMA ARACINDA DEZENFEKTAN BULUNMASI GEREKİYOR'

Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Sarı, koronavirüsten korunmak için vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirtti. Çalışan kesimin kendisini salgın tehlikesinden arındırabilmesi için ise el hijyenine çok önem vermesi gerektiğini dile getiren Dr. Sarı ayrıca sosyal mesafenin korunması ve yakın temastan kaçınılması uyarısı yaptı. Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 doluluk oranı uygulaması getirildiğini hatırlatan Dr. Sarı, "Toplu taşıma araçlarına binmeden önce el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlar mümkünse yanlarına kolonya alsınlar. Binmeden önce ve indikten sonra ellerimizi dezenfektan ya da kolonya ile temizlemeliyiz. Mesafeyi korumak da toplu taşımada çok önemli. Maskeler virüs geçebiliyor, o yüzden rutin maske takmaya gerek yok. Eldiven takmak daha tehlikeli. Bu eldivenle her yere dokunuluyor. Virüsün daha fazla alana yayılmasına yol açabilir. Para alışverişi minibüslerde virüs tehlikesi oluşturabilir. Her toplu taşıma aracında dezenfektan bulunması gerekiyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Cankurtaran, Sarıkaya, Güncel

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