Haberler » Güncel » Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü - Haber

Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü

GAZİANTEP'te, gece kaza yaptığı minibüsünü sabah çektirmek için gelen Ahmet Alkurt'a, bu sırada yoldan geçen iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi çarptı.

05.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:17 Minibüsünü çektirmek isterken, iş makinesinin çarpmasıya öldü

GAZİANTEP'te, gece kaza yaptığı minibüsünü sabah çektirmek için gelen Ahmet Alkurt'a, bu sırada yoldan geçen iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi çarptı. Alkurt olay yerinde hayatını kaybederken, iş makinesinin çarptığı otomobildeki 4 kişi de yaralandı.

Ahmet Alkurt, kendisine ait 34 FT 3879 plakalı minibüsü ile dün akşam saatlerinde Güvenevler Mahallesinde bariyerlere çarptı. Alkurt, kaza sonrası çalışmayan minibüsünü bırakıp evine döndü. Alkurt, bu sabah çekiciyle servise götürmek için yeniden minibüsünün yanına geldi. Alkurt, cep telefonu ile konuştuğu sırada yoldan geçen operatörünün kimliği öğrenilemeyen 35 AFE 837 plakalı iş makinesi kontrolden çıkarak 07 ZZ 707 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesinin yerinden çıkan kepçesi ise yol kenarında telefonla konuşan Ahmet Alkurt'a çarptı. Alkurt, kepçenin çarpmasıyla yere yığılırken, kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alkurt'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, iş makinesinin çarptığı otomobilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Alkurt'un cansız bedeni de yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ile ilgili soruşturma sürüyor.

?



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:15   Kocaeli'de 5 katlı bina alevlere teslim oldu - Haber
13:15   Tahran'dan Trump'ın İran'a tehditlerine cevap - Haber
13:14   HDP önündeki eylemde 125'inci gün - Haber
13:14   Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak - Haber
13:14   İstanbul Tahkim Merkezi'nden ara buluculuk merkezlerine iş birliği çağrısı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
5.01.2020 13:16:17