Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu

Kayseri'de, sokak aralarında meyve satan Yüksel Gözey (46) park halindeki minibüsünde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, bir mahalle sakini tarafından aracında hareketsiz halde bulunan seyyar satıcının öldüğünü tespit etti.

MAHALLELİ TARAFINDAN TANINIYORDU

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. 38 F 1273 plakalı minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Yüksel Gözey'e ait olduğu ortaya çıktı. Yüksel Gözey'in sokak aralarında minibüsüne yüklü meyveleri sattığı ve mahalleli tarafından tanındığı öğrenildi.

"BİNALARDAN BİRİNE MEYVE ÇIKARDI DİYE DÜŞÜNDÜM"

Görgü tanıklarından mahalleli Ziya Doğru, minibüsün yanındaki aracını çıkarmak için sürücüyü beklediğini belirterek, "Binalardan birine meyve çıkardı diye düşündüm. Sonra korna çalmak için minibüsün kapısını açınca hareketsiz duran kişiyi görünce polisi aradım. Ekipler olayla ilgili çalışmalarına başladı" dedi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Gözey'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.