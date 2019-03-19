Minik Adem, Dayısının Kamyonetinin Altında Can Verdi

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dayısı Ö.Ö. manevra yaparken kasasına bindiği kamyonetten düşüp aracın altında kalan Adem Berat Deniz (7) yaşamını yitirdi.Kaza, saat 12.30 sıralarında Ulukapı Mahallesi Yukarıbayır mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö., 07 LUG 50 plakalı kamyonetini evinin önüne yanaştırmaya çalışırken, iddiaya göre Adem Berat Deniz habersizce dayısının aracının kasasına çıktı. Kamyonet geri manevra yaptığı sırada dengesini kaybeden Adem Berat Deniz yere düştü. Bu sırada aracın sağ arka tekeri Adem Berat'ın üstünden geçti. Durumu fark eden Ö.Ö., kamyonetten indiğinde yeğenini yerde yatarken gördü. Mahalle sakinlerinin yardımıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Adem Berat Deniz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adem Berat Deniz'in cenazesi hastanenin morguna konuldu. Ö.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.- Antalya