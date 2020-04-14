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Minik Affan'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Minik Affan'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Affan Fikret Tan, kumbarasında biriktirdiği 94 lirasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
Minik Affan'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
VAN - Van 'ın Edremit ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Affan Fikret Tan, kumbarasında biriktirdiği 94 lirasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
İlçenin Erenkent Mahallesi'nde yaşayan Tan, televizyonda akranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyaya bağışta bulunduğunu görünce, kitap almak için kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlama karar aldı. Gösterdiği duyarlılık karşısında duygulanan ailesi, mahalle muhtarını arayarak bağışta bulunmak için yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik Affan'ı evinden alarak banka şubesine götürdü.
Burada açılan kumbaradan çıkan 94 lira, görevliler tarafından kampanya hesabına yatırıldı. Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Tan'ı tekrar evine bıraktı.
Tan'ın ninesi Şahime Tan, torunum kitap almak için parayı biriktirdiğini söyleyerek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını televizyondan duyunca parasını bağışlamak istedi. Biz de mutlu olduk ve muhtara haber verdik" dedi.
Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl de, ilçe sakinlerinin kampanyaya ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Ailesi, bağış yapmak isteyen çocuklarıyla ilgili bizi aradı. Çok anlamlı bir bağış. Bu süreçte böyle insanların mahallemizden çıkması gurur verici. Minik çocuğa ve ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Minik Affan’dan ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Edremit, Van, Yerel
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