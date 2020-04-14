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Minik Affan, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Van'ın Edremit ilçesinde 5 yaşındaki Affan Fikret Tan, kumbarasında biriktirdiği 94 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:31
Van 'ın Edremit ilçesinde 5 yaşındaki Affan Fikret Tan, kumbarasında biriktirdiği 94 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Erenkent Mahallesi'nde yaşayan Tan, televizyonda akranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışta bulunduğunu gördü.
Bunun üzerine Tan da kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamaya karar verdi.
Gösterdiği duyarlılık karşısında duygulanan ailesi, mahalle muhtarını arayarak bağışta bulunmak için yardım istedi. Haber verilmesi üzerine adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Affan'ı evinden alarak banka şubesine götürdü.
Burada açılan kumbaradan çıkan 94 lira, görevliler tarafından kampanya hesabına yatırıldı. Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Tan'ı evine bıraktı.
Tan'ın ninesi Şahime Tan, yaptığı açıklamada, "Torunum kitap almak için parayı biriktiriyordu. Milli Dayanışma Kampanyası'nı televizyondan duyunca parasını bağışlamak istedi. Biz de mutlu olduk ve muhtara haber verdik." dedi.
Mahalle muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl de ilçe sakinlerinin kampanyaya ilgi gösterdiğini belirterek, "Ailesi, bağış yapmak isteyen çocuklarıyla ilgili bizi aradı. Çok anlamlı bir bağış. Bu süreçte böyle insanların mahallemizden çıkması gurur verici. Minik çocuğa ve ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Minik Affan, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Edremit, Van, Güncel
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