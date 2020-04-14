Minik Affan, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Van'ın Edremit ilçesinde 5 yaşındaki Affan Fikret Tan, kumbarasında biriktirdiği 94 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
14.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:31
Burada açılan kumbaradan çıkan 94 lira, görevliler tarafından kampanya hesabına yatırıldı. Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Tan'ı evine bıraktı.
Tan'ın ninesi Şahime Tan, yaptığı açıklamada, "Torunum kitap almak için parayı biriktiriyordu. Milli Dayanışma Kampanyası'nı televizyondan duyunca parasını bağışlamak istedi. Biz de mutlu olduk ve muhtara haber verdik." dedi.
Mahalle muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl de ilçe sakinlerinin kampanyaya ilgi gösterdiğini belirterek, "Ailesi, bağış yapmak isteyen çocuklarıyla ilgili bizi aradı. Çok anlamlı bir bağış. Bu süreçte böyle insanların mahallemizden çıkması gurur verici. Minik çocuğa ve ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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