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Minik Ahmet Selim'in oyuncak arabasını "polis amca" getirdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde 6 yaşındaki Ahmet Selim Demirden'in oyuncak araba isteğini polis ekipleri yerine getirdi.

15.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:52
Minik Ahmet Selim'in oyuncak arabasını
Kars'ın Kağızman ilçesinde 6 yaşındaki Ahmet Selim Demirden'in oyuncak araba isteğini polis ekipleri yerine getirdi.
Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında evden dışarı çıkamayan Ahmet Selim Demirden'in ısrarla oyuncak araba istemesi üzerine, ailesi telefonla 155'i arayarak, evde çok sıkıldığını belirttikleri çocuklarının talebini iletti.
Harekete geçen Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzaktan kumandalı bir oyuncak araba alarak Demirden'e sürpriz yaptı. Oyuncak arabayla görünce çok sevinen küçük Demirden, polis amcalarına teşekkür etti.
Polis ekipleri de Demirden ve kardeşini evden dışarı çıkmamaları için uyarıp sorun olduğunda kendilerini aramalarını isteyerek evden ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Selim, Kağızman, Polis, Kültür Sanat
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