Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minik Ali'nin süt ve bisküvi mutluluğu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den sosyal medya aracılığıyla süt ve bebe bisküvisi isteyen minik Ali'nin çağrısı cevapsız kalmadı.

14.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:26
Minik Ali'nin süt ve bisküvi mutluluğu
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den sosyal medya aracılığıyla süt ve bebe bisküvisi isteyen minik Ali'nin çağrısı cevapsız kalmadı.

Büyükçekmece'de yaşayan 4 yaşındaki Ali Çınar 'ın ailesi geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağından ötürü dışarı çıkamadı. Bunun üzerine minik Ali'nin ailesi sosyal medya üzerinden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'den yardım istedi. Minik Çınar'ın ailesi, "Sütüm ve bisküvim bitti. Annem evden çıkamıyor. Bana süt ve bisküvi gönderir misiniz" şeklindeki video mesajını sosyal medya aracılığıyla Başkan Akgün'e gönderdi.

Minik Ali'nin çağrısına anında yanıt veren Başkan Akgün, Ali Çınar'ın evine süt, bebe bisküvisi ve çikolata gönderdi. Kuş kostümü şeklindeki kıyafetiyle Ali'nin evine giden Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncusu, minik çocuğun siparişlerini bizzat kendisine teslim etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Ali Çınar, Başkan Akgün'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Çınar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› Güncel ››Minik Ali'nin süt ve bisküvi mutluluğu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: Gaziantep'te karantinada bulunan 520 kişi memleketlerine uğurlandı - Haber 12:38: Nijerya ham petrolden 8 ayda 10 milyar dolar kazanacak - Haber 12:38: Hak-İş'in Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 3 milyon liraya ulaştı - Haber 12:36: Gaziantep'te karantina süresi dolan 520 kişi, evlerine uğurlandı - Haber 12:36: TİKA Afganistan'da 100 bin maske dağıtacak - Haber 11:24: Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı - Haberler 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber