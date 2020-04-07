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Minik Asya'nın 23 Nisan videosu paylaşım rekoru kırıyor

Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün 23 Nisan mesajı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

07.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:44
Minik Asya'nın 23 Nisan videosu paylaşım rekoru kırıyor
Kayseri 'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün 23 Nisan mesajı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Covit-19 salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bu yıl 23 Nisan Bayramı'nın okullarda kutlanmayacak olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün paylaştığı 23 Nisan videosu ise kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Bayramı evde coşkulu bir şekilde kutlamaya davet eden Asya'nın çağrısı şu şekilde;

"2020 çok özel bir yıl. Covid -19 mu? Hayır bilemediniz. Nisan 23! Evet doğru duydunuz. Bu yıl meclisimizin açılışının 100. yılı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği kapsamında; bütün ülkemizi, 23 Nisan akşamı saat 20.00'de bayraklarımızla birlikte balkonlara bekliyoruz. Bir ağızdan İstiklal Marşını bütün dünyaya duyuracağız. Haydi Türkiyem Hep Beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı evde ama beraber kutluyoruz. Sizi Seviyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Kayseri, Asya, Güncel
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