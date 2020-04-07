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Minik Asya'nın "23 Nisan" videosu sosyal medyada beğeni topladı

Kayseri'de 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlı videosu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

07.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:30
Minik Asya'nın
Kayseri'de 5 yaşındaki Asya Karagöz'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlı videosu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Asya Karagöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının evlerde kutlanacak olması nedeniyle kısa video hazırladı.
Bayramı, evde bayraklarla, alkışlarla kutlanılması için herkese çağrı yaptığı videosu kısa sürede sosyal medyada çok paylaşılan Asya, şöyle seslendi:
"Bu yıl Meclis'imizin açılışının 100'üncü yılı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği kapsamında bütün ülkemizi 23 Nisan akşamı saat 20.00'de bayraklarımızla birlikte balkonlara bekliyoruz. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya duyuracağız. Haydi Türkiye'm. Hep beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde ama beraber kutluyoruz. Sizi seviyorum."
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki gün önce sosyal medya hesabından bu yılki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Asya, Güncel
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