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Minik ayaklar Dicle Elektrik ile ısındı

Dicle Elektrik çalışanları tarafından satın alınan 2 bin 372 çift bot ile şirket yönetiminin satın aldığı 2 bin mont ve kaban dağıtım bölgesindeki 6 ilde tespit edilen ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine eş zamanlı olarak dağıtıldı.

03.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:26 Minik ayaklar Dicle Elektrik ile ısındı
Elektrik çalışanları tarafından satın alınan 2 bin 372 çift bot ile şirket yönetiminin satın aldığı 2 bin mont ve kaban dağıtım bölgesindeki 6 ilde tespit edilen ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine eş zamanlı olarak dağıtıldı.
Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, bir grup çalışan, havalar soğuyunca, ihtiyaç sahibi öğrencilere kendi imkanları ile kışlık bot alıp dağıtmak için harekete geçti.
Bu konuda Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından Minik Ayaklar Üşümesin adıyla sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. Kampanya, kısa sürede tüm bölgeye yayıldı ve 6 ildeki şirket çalışanları tarafından desteklendi.
Kampanya kapsamında şirket çalışanları ilk ve ortaokulda okumakta olan 6-14 yaş gurubundaki çocuklar için kendi imkanları ile kışlık bot satın alarak bulundukları illerde İdari İşler yöneticiliklerine teslim etti.
Kısa süre içerisinde dağıtım bölgesindeki 6 ilde 1102'si kız, 1270'i ise erkek çocuğu için olmak üzere toplam 2 bin 372 kışlık bot toplandı.
Çalışanların sosyal sorumluluk projesine bir destek de şirket yönetiminden geldi. Dicle Elektrik yönetimi, kampanyaya destek olmak için dağıtım bölgesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere botlar ile birlikte dağıtılmak üzere 2 bin adet mont ve kaban gönderdi. Dicle Elektrik yetkilileri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve mahalle muhtarları tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi.
Dün de Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve 'ta eş zamanlı olarak bot ve montlar belirlenen öğrencilere dağıtıldı. Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta bot ve mont dağıtımını il müdürleri kendi elleri ile yaparken, diğer illerde dağıtım şirket yöneticileri ve diğer yetkililer tarafından gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Şırnak, Dicle, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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