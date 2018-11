Minik Azra'nın Yaşama Tutunması İçin 16 Bin Lira Gerekiyor

16 Kasım 2018 Cuma 10:15



Minik Azra'nın yaşama tutunması için 16 bin lira gerekiyorDoğuştan hidrosefali hastası olan ve 2 ameliyat geçiren bebeğin şimdi de kafatası küçültme ameliyatı olması gerekiyorAzra'nın annesi Emel Korkmaz : "Diğer çocuklar gibi yürüyüp, koşmasını istiyoruz"İlk ameliyatları için kredi çekerek borç altına giren baba Serkan Korkmaz : "Ameliyat olursa 5 yaşından daha fazla da yaşayabilecek, belki beyni olacak, yaşamaya devam edecek"ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, doğuştan hidrosefali hastası olan 2 yaşındaki Azra bebek, ameliyat masraflarının karşılanması için yardım ellerinin uzanmasını bekliyor. Azra bebeğin rahatsızlığı olan hidrosefali hastalığı; beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının kimi zaman da kafatasının büyümesine yol açan bir hastalık olarak biliniyor. Doğuştan hidrosefali hastası olan ve doktorların, "1 yaşına kadar yaşamaz, ölür" dedikleri minik Azra, bugüne kadar 2 kere ameliyat oldu. Maddi durumu iyi olmayan Azra'nın babası Serkan Korkmaz da ameliyatlar için kredi çekerek bir miktar borç yükünün altına girdi. Şimdi de Azra'nın kafatasından küçültme ameliyatı olması gerekiyor. Türkiye 'de sayılı doktorların yapabileceği ameliyatın ücreti ise 16 bin 500 lira değerinde. Ailesi doktorların 5 yaşına kadar ömür biçtiği minik Azra'nın bir an önce ameliyat olmasını istiyor. Maddi durumu kötü olan aile kızları için yardım bekliyor."Diğer çocuklar gibi yürüyüp, koşmasını istiyoruz"Konuyla ilgili konuşan anne Emel Korkmaz, "Azra şu an 2 yaşında. Hidrosefali olduğunu hamileyken öğrendik. Yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve hiç tepki veremeyeceğini söylediler bize. Hamileliğin sonlandırılması gerektiğini söylediler. Biz kabul etmedik. Azra hasta olarak doğdu. Doğduğunda tıp fakültesinde ameliyatını beyin dokusu çok az olduğu için gereksiz gördüler. Ameliyatı yapılmadı. Biz daha sonra arayışlar içerisine girdik. Acıbadem Hastanesi 'nde ameliyatını gerçekleştirdik. Çok zor şartlar altında gerçekleşti bu ameliyatlar. Şu an tekrar Azra'nın ameliyat olmasını istiyoruz. Yürüyüp koşmasını istiyoruz. Diğer çocuklar gibi olmasını istiyoruz. Bunun içinde maddiyat lazım" dedi.Kızının kafatası ameliyatı olabilmesi için paraya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen anne Korkmaz, "Ameliyatının gerçekleşmesi için para lazım. Hidrosefali, kafada su toplanması. Kafaya bir cihaz takarak kafada biriken suyu mideye boşaltıyorlar. O şekilde kafasındaki suyu azaltabiliyorlar. Bir ameliyatı daha var. Bu çok riskli bir ameliyat, kafatası küçültme ameliyatı. Bu ameliyatı Türkiye'de yapan sadece üç doktor var. Bizim Azra'nın doktoru da bu doktorlardan bir tanesi. Eğer o doktor bu ameliyatı gerçekleştirirse Azra için çok iyi bir şey olacak. Yürümesine ve konuşmasına daha fazla desteği olacak" diye konuştu."Ameliyat olursa 5 yaşından daha fazla yaşayabilecek, belki beyni olacak, yaşamaya devam edecek"Ameliyat için 16 bin 500 liraya ihtiyaçlarının olduğunu aktaran baba Serkan Korkmaz ise, "Ameliyat olacak, ama maddi yönden sıkıntımız var. Ameliyatı yaptıramıyoruz. Doktor da ameliyatı yaparsa yüzde 100 riskin olduğunu, 'Azra'yı ameliyatta kaybedebiliriz' diyor. Bu riski alırsak kızım ameliyat olacak. Bize 'Bir yaşına kadar yaşamaz ölür, solunum yetmezliğinden vefat edecek' dediler, ama kızım 2 yaşında. Şimdi 5 yaşına kadar ümit verdiler. Bu yaşına kadar yaşarsa yaşayacak. Ameliyat olursa 5 yaşından daha fazla da yaşayabilecek. Belki beyni olacak. Yaşamaya devam edecek. Kredi çektim, daha önce kızımın ameliyat masrafları için. Ödeyemedim. İkinci bir para olasılığı da yok. Bu yüzden yaptıramıyoruz ameliyatını. Bize 16 bin 500 lira kadar söyledi doktorlar. Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi ameliyatına yanaşmıyor. Yetersiz buluyorlar. Ölecek gözüyle bakıyorlar" şeklinde konuştu.Son olarak Azra bebek ve zor durumdaki ailesi için çaba sarf eden Büyük Birlik Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Salim Acabay ise şunları söyledi;"Azra bebeğin haberi bana geldiğinde çok duygulandım. Hiç vakit kaybetmeden hasta beklemez diyerek ailesi ile irtibat kurdum. İrtibat kurar kurmaz da aynı gece kendilerini ziyarette bulundum. Bizler birer aracıyız. Sadece vesile olmak için bu programı yapıyoruz. Azra bebeğin yaşamasını istiyorum inşallah. Azra bebeği de ameliyat ettirecek bir iş adamımız da mutlaka çıkacaktır. Ben buna kesinlikle eminim. Azra bebek yaşasın."