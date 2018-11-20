Minik Azra'ya Ahbap Eskişehir Desteği

Eskişehir
'de yaşayan hidrosefali hastası 2 yaşındaki minik Azra'nın ameliyat olabilmesi için gereken paranın, sanatçı Haluk Levent
'in öncülüğünde kurulan Ahbap Eskişehir grubu vasıtası ile bulunduğu bildirildi.
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Azra bebeğin hikayesini 16 Kasım tarihinde duymuştu. Azra bebeğin rahatsızlığı olan hidrosefali hastalığı; beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının kimi zaman da kafatasının büyümesine yol açan bir hastalık olarak biliniyor. Doğuştan hidrosefali hastası olan ve doktorların, "1 yaşına kadar yaşamaz, ölür" dedikleri minik Azra, bugüne kadar 2 kere ameliyat olarak hayata tutunmuştu. Azra'nın şimdi de kafatasından küçültme ameliyatı olması için ise 16 bin liraya ihtiyacı vardı.
Ünlü sanatçı sosyal medyadan seslendi
Sosyal sorumluluk örneği sergileyen ve pek çok konuda duyarsız kalmayan Haluk Levent, minik Azra için de harekete geçti. Minik Azra'nın haberini sosyal medyada paylaşan Haluk Levent, "Eskişehir Ahbap! Haydi canlarım!" diye yazarak destek istedi.
Hem ameliyat parası hem kira giderleri karşılandı
Haluk Levent'in genel başkanlığını yaptığı ve çeşitli illerde örgütlü olan Ahbap Eskişehir grubu, aile ile işletişime geçti. Ahbap Eskişehir Şube Başkanı Zeynep Ünal
ve ekibi, hem hayırseverler tarafından ameliyat parasının karşılamasını hem de ailenin bir süre boyunca kira giderini üstlenilmesini sağladı.
Haluk Levent'ten Eskişehir'e teşekkür
Sosyal medya üzerinden müjdeyi duyuran Ahbap Eskişehir grubu üyeleri, Haluk Levent'e, "Başkanım, yönlendirmiş olduğunuz aileyi ziyaret ettik. Ameliyat masrafları ve bir süreli kiraları hayırseverler tarafından karşılanmış bizlerde süreci takip ederek ameliyat sırasında ve sonrasında yanlarında olacağız, bilginiz olsun" diye yazdı. Sanatçı Haluk Levent ise, 4 gün içinde gereken miktarın bulunmasına karşılık, "Çok güzelsin Eskişehir çok" yazdı. - ESKİŞEHİR
Haluk Levent,Eskişehir