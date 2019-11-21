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Minik basketbolcular ablalarıyla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol altyapısında forma giyen minik basketbolcular hayallerini kurdukları pozisyonda forma giyen ablalarıyla bir araya geldi.

21.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:19Minik basketbolcular ablalarıyla buluştu
Büyükşehir Belediyesi altyapısında forma giyen minik basketbolcular hayallerini kurdukları pozisyonda forma giyen ablalarıyla bir araya geldi.

Atatürk Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 1 saat süren altyapı- A takım buluşması renkli ve bir o kadar de eğlenceli anlara tanıklık etti. Minik basketbol severler, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol A takım sporcularına sorular soran minik basketçiler ablalarıyla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdiler. Ayrıca çekilen kura sonucu minik basketbolculara basketbol topu ve oyuncuların imzalı formaları hediye edildi.

Kadınlar Basketbol Liginde bu haftayı bay olarak geçirecek olan Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Birevim Elazığ maçı hazırlıklarını sürdürüyor. - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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