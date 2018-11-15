Minik Basketbolcular Anadolu Efes Oyuncuları ile Tanışma İmkanı Buldu

Bilecik
Edebali Ortaokulu'nda eğitim gören ve Bilecik Belediyespor basketbol
takımında oynayan minikler, Anadolu Efes
oyuncuları ile tanışma imkanı buldu.
Minikler hafta sonu Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Türk Telekom
müsabakasını seyretmek üzere İstanbul
'a gittiler. Öğretmenleri Yeşer Karabulut öncülüğünde maçı giden miniklerin heyecanları yüzlerinden okunurken, güzel bir karşılaşma izleme fırsatı buldular. Maç sonunda Anadolu Efes oyuncuları ile tanışan minikler, basketbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Minikler, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
'ın verdiği Bilecik'e özgü hediyeleri basketbolculara verirken, unutamayacakları bir gün geçirdiler.
Öte yandan basketbol antrenörü de olan öğretmene Yeşer Karabulut, Anadolu Efes yönetimine kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti. - BİLECİK
Sinan Erdem,basketbol,Bilecik,Anadolu Efes
15 Kasım 2018 Perşembe 12:50