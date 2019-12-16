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Minik Batuhan'dan kaymakam Erat'a teşekkür ziyareti

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yeniköprü köyünde öğrenimini sürdüren 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan İşler, kendisine makam aracını göndererek okuluna kadar yolculuk yaptıran Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

16.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:03Minik Batuhan'dan kaymakam Erat'a teşekkür ziyareti
'in ilçesine bağlı Yeniköprü köyünde öğrenimini sürdüren 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan İşler, kendisine makam aracını göndererek okuluna kadar yolculuk yaptıran Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ahlat ilçesine bağlı Yeniköprü Köyü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan İşler, okullarını ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın makam aracının resmini çizmiş ve makam aracına binme isteğini sınıf öğretmeni ile paylaşmıştı. Sınıf öğretmeni Sümeyye Çoban da küçük Batuhan'ın çizdiği resmi Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ile paylaşınca, Kaymakam Erat öğrencinin isteğine duyarsız kalmayarak makam aracını Batuhan'ın evine gönderip güzel bir yolculuğun ardından okuluna kadar götürülmesini sağlamıştı.

Makam aracına binme hayalini gerçekleşen Yeniköprü Köyü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan İşler, Okul Müdürü Faruk Karademir, Müdür Yardımcısı Ümit Kılıç ve Sınıf Öğretmeni Sümeyye Çoban ile birlikte Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Minik Batuhan, ziyaret esnasında çizdiği resmi de Kaymakam Erat'a hediye ederek, çok çalışıp başarılı bir öğrenci olacağını ve kendisinin de kaymakam olmak istediğini söyledi.

Ahlat Kaymakamı Erat ise, ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Batuhan'ı bir süreliğine kaymakam koltuğuna oturttu. Erat, ziyaret sonunda minik Batuhan'a çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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